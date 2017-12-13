В Брюсселе рассчитывают на проевропейскую направленность Бабиша

Эва Туречкова
13-12-2017
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Премьер-министр Андрей Бабиш в четверг отправляется на свой первый саммит ЕС в должности главы чешского правительства. До начала заседания у него запланирована встреча с председателем Европейского совета Дональдом Туском. «От Андрея Бабиша ожидается проевропейская направленность. Считается, что его политика, в итоге, будет более прагматичной, чем казалось до выборов», цитирует чешское информагентство ЧТК Балаша Ярабика, аналитика брюссельского центра Фонда Карнеги.

На саммите будет обсуждаться также вопрос квот на прием беженцев, однако Бабиш уже заявил, что его позиция по данному вопросу ничем не отличается от предшественника.

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