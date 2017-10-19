В Брюсселе прошла встреча премьеров Вышеградской четверки и главы Еврокомиссии

Премьер-министры стран Вышеградской четверки (Чехии, Словакии, Венгрии и Польши) встретились вечером 18 октября за рабочим ужином с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

Встреча перед открытием 20 октября саммита ЕС была призвана подтвердить интерес Еврокомиссии к точке зрения стран Центральной Европы. Как подчеркнул госсекретарь ЧР по европейским вопросам Алеш Хмеларж, с обеих сторон существует целый комплекс проблем, решение которых требует более подробного обсуждения.

Встреча Жан-Клода Юнкера с главами правительств Богуславом Соботкой, Викотором Орбаном, Беатой Шидло и Робертом Фицо должна была стать шагом на пути преодоления барьеров, существующих между востоком и западом Европейского союза.

Среди острых тем – квоты на перераспределение беженцев, невыполнение которых может привести к санкциям со стороны ЕС в отношении Чешской Республики, Польши и Венгрии, а также критика отдельных аспектов государственного права, которая звучит в адрес Польши и Венгрии со стороны Еврокомиссии.