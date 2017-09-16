В субботу, 16 сентября, в Брно открылся Музей автоветеранов BMW. По словам владельца музея, коллекционера антикварных машин и основателя компании Renocar Милоша Вранека, данная экспозиция является одной из самых больших в Европе.

Здесь представлено десять старинных моделей: Dixi 1928 года выпуска, кабриолеты BMW 327 и BMW 329 Drauz 1930–х гг., легендарный миниатюрный BMW Isetta и другие раритеты. Всего коллекция Милоша Вранека, который приобрел в 1968 г. свой первый "баворак", как называют автомобили BMW чехи, насчитывает более тридцати довоенных и послевоенных авто данной марки.