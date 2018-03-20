В Брно открылась выставка «Ампер 2018»

Эва Туречкова
20-03-2018
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В Брно открылась четырехдневная выставка электротехники и электроники «Ампер 2018». Свою новейшую продукцию на ней представляют 590 участников из 28 стран мира, в том числе из Беларуси и Украины. Выставка занимает павильоны P,V и F и расположена на площади 30 тысяч кв.м. 25 фирм решили принять участие в конкурсе «Золотой Ампер», организованном по совместительству с Чешским техническим университетом в Праге, на самую эффективную экспозицию. Выставка «Ампер» проходит ежегодно с 1992 г. В рамках мероприятия состоятся также конференции и практические наглядные курсы и презентации.

 
 
 
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