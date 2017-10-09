В Брно открылась 59-я Международная выставка машиностроения

В выставочном павильоне Брно открылась 59-я Международная выставка машиностроения (MSV), одно из самых крупных и важных мероприятий для всего промышленного комплекса стран Центральной и Восточной Европы.

В качестве главной темы в нынешнем году выбрана автоматизация и интеграция промышленных секторов, что должно стать новым этапом развития промышленного производства (Industry 4.0). В общей сложности на выставке будет представлено свыше 1600 экспонентов из 32 стран мира. Более 50% экспонентов прибыли из-за рубежа. Самую большую площадь займут традиционно компании из Германии, число которых достигнет 245.

Страной-партнером отраслевого смотра технологий является Индия, потенциал которой будет представлен в большой экспозиции с участием официальной и бизнес-делегаций.