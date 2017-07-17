Беседы о чешском языке, литературе и культуре, лексико-стилистические упражнения, экскурсии и даже уроки танцев ждут иностранцев, приехавших в Брно на юбилейный 50-й курс Летней школы славистики. 139 студентов из почти 40 стран мира в течение четырех недель будут интенсивно изучать чешский язык в комбинации с активным досугом. Мероприятие, которое пройдет с 17 июля по 12 августа организует Кабинет чешского языка для иностранцев Философского факультета Университета Т. Г. Масарика. Участники летней школы – стипендиаты Министерства образования, брненского Кабинета чешского языка для иностранцев, а также желающие, которые самостоятельно оплатили курс. Таким ученикам вместе с проживанием, питанием и экскурсиями он обошелся в 34 тысячи крон (1285 евро).