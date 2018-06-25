В большинстве чешских регионов наблюдается нехватка квартир

В ряде чешских регионов наблюдается нехватка свободной жилплощади. В одиннадцати из четырнадцати краев количество предлагаемых на продажу квартир упало за год на более чем десять процентов. Хуже всего ситуация обстоит в Праге (- 34 %) и в Карловарском крае (- 27 %). Обратная картина наблюдается только в Оломоуцком и Плзеньском краях. В Оломоуце в этом году началось строительство 2400 новых квартир (+34 %). Количество предлагаемых на продажу квартир в Плзене выросло на 15%.