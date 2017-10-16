В Баварии задержали чешский фургон с 7000 нелегально перевозимыми животными

Лорета Вашкова
16-10-2017
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Немецкие полицейские в воскресенье, 15 октября, задержали на баварской автостоянке у автострады чешскую фуру, в которой находилось более 7000 нелегально перевозимых животных. Четверолапых – в большинстве случаев, речь идет о мышах, крысах, хамелеонах, а также аксолотлях, под опеку взяли защитники животных.

Чешского водителя обязали заплатить залог в 500 eвро (около 13 тысяч крон) и освободили. По мнению экспертов, это крупнейшая нелегальная перевозка животных, которую когда-либо удалось задержать на территории Германии, сообщило в понедельник агентство DPA.

Многих животных во время транспортировки не обеспечили достаточным количеством корма, не давали в пути следования воду, содержали в слишком маленьких коробках. Ко времени проверки фургона полицейскими некоторые зверьки уже были погибшими.

 
 
 
 
 
 
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