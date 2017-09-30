В августе 2017 г. Škoda Octavia вошла в тройку самых продаваемых автомобилей в Европе

Катерина Айзпурвит
30-09-2017
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По сообщению JATO Dynamics, в августе текущего года Škoda Octavia вошла в тройку самых продаваемых автомобилей в Европе, поднявшись с четвертого места, которое эта модель занимала в июле. За август было приобретено 15 857 автомобилей этой модели.

Самой продаваемой в Европе моделью в августе стал VW Golf, которые приобрело 30 986 покупателей. На втором месте оказался Renault Clio (16 859 проданных автомобилей).

В целом концерн Škoda Auto занял девятое место (47 535 проданных автомобилей), пропустив вперед BMW, но обогнав Toyotа.

 
 
 
 
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