В августе 2017 г. Škoda Octavia вошла в тройку самых продаваемых автомобилей в Европе

По сообщению JATO Dynamics, в августе текущего года Škoda Octavia вошла в тройку самых продаваемых автомобилей в Европе, поднявшись с четвертого места, которое эта модель занимала в июле. За август было приобретено 15 857 автомобилей этой модели.

Самой продаваемой в Европе моделью в августе стал VW Golf, которые приобрело 30 986 покупателей. На втором месте оказался Renault Clio (16 859 проданных автомобилей).

В целом концерн Škoda Auto занял девятое место (47 535 проданных автомобилей), пропустив вперед BMW, но обогнав Toyotа.