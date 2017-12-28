В Антарктиду отправляется крупнейшая чешская экспедиция

Тимур Кашапов
28-12-2017
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В состав крупнейшей в истории Чехии экспедиции в Антарктиду войдут 19 ученых. Рекордным станет и число женщин, которые отправятся на самый южный континент планеты – 9 человек. Об этом сообщила Эма Визнерова из Департамента прессы Университета им. Масарика. По ее словам, исследования будут посвящены изучению водорослей, лишайников, грибов и ледниковых рек. Экспедиция продлится полтора месяца – с середины января до конца марта.

Напомним, что Чехия входит в число стран, у которой в Антарктиде есть собственная научная база. Она была открыта 22 февраля 2007 года по инициативе Университета им. Масарика при участии государства, проект обошелся в 50 млн крон (1,8 млн евро). Станция названа именем генетика и метеоролога Йоганна Грегора Менделя и используется, в частности, для тестирования разработанной в Чехии техники. К числу самых значительных открытий, сделанных местными исследователями, относится первое доказательство существования фоссильных животных организмов в Антарктиде и обнаружение останков плезиозавра.

Тимур Кашапов
28-12-2017
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