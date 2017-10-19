В Америке открываются участки для голосования на выборах в парламент ЧР

Выборы в парламент Чешской Республики начинаются на Американском континенте на день раньше, чем в Чехии, – участки для голосования открываются уже сегодня, 19 октября, что необходимо из-за разницы часовых поясов. В противном случае в самой Чехии пришлось бы на 9 часов отложить объявление результатов голосования, до закрытия избирательного участка в Лос-Анджелесе.
В 19 ч по СЕТ начинается голосование в чешских диппредставительсвах в Бразилии и Аргентине. По местному времени участки будут открыты 19 октября, с 14 ч до 21 ч., и в те же часы 20 октября.
Спустя час открываются избирательные участки на Кубе, Восточном побережье США и в Канаде. В других частях света, как и в самой Чехии, голосование будет проходить в пятницу, 20 октября, и субботу, 21 октября. Всего в мире будет открыто 108 участков для голосования, как в диппредставительствах ЧР, так и в местах дислокации чешских военных, т.е. в Ираке и Афганистане. Впервые выборы пройдут в консульстве ЧР в Шанхае, в диппредставительствах в Найроби, Дакаре, Лусаке, Боготе и Эрбиле. Голосование не будет проводиться в Донецке, поскольку там Генконсульство ЧР в 2014 г. было закрыто.
Голосовать за пределами страны могут граждане Чехии, постоянно или временно проживающие или находящиеся за границей. Голосование за рубежом проходит по спискам Центрально-Чешского края.
На прошлых парламентских выборах возможностью проголосовать за пределами страны воспользовался 10 571 человек из примерно 14 000 чешских избирателей за рубежом.
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