В Афганистане проходит ротация чешских военных

В Афганистане в эти дни проходит ротация чешских военных из роты, охраняющей базу союзников Баграм. В составе нового тактического подразделения, которое придет на смену нынешним бойцам в первой половине октября, числятся солдаты 44-го моторизованного подразделения из города Индржихув –Градец, дополненного специалистами другого профиля. Чешскому информационному агентству ЧТК об этом сообщил пресс-секретарь Генерального штаба чешской армии Ян Шульц.

По принципу поочередного пребывания в миссии участвует уже девятая по счету чешская военная группа численностью 169 человек, которая будет выполнять свое задание до весны 2018 года. На этой неделе чешская армия также отправила в Афганистан арендованный тяжелый транспортный самолет Ан – 124 «Руслан», на борту которого были перевезены запасное оружие и боеприпасы для чешских солдат.