В аэропорту им. Вацлава Гавела построят новую взлетно-посадочную полосу

В пражском аэропорту им. Вацлава Гавела построят новую, параллельную взлетно-посадочную полосу. Планируется также значительно расширить терминал 2, будут построены новые стоянки для самолетов. Предполагаемый объем инвестиций оценивается в 27 миллиардов крон (более миллиона евро); новая ВВП обойдется в 9 миллиардов крон.

Ожидается, что по завершении строительных работ пассажиропоток увеличится до 21 миллиона человек в год. Аэропорт уже сейчас работает на гране своей пропускной способности, которая составляет около 17 миллионов пассажиров в год. В зоне аэропорта в будущем планируется возвести новые гостиницы, конференц-залы и увеличить коммерческие площади.