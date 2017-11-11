В 750 чешских магазинах проходит благотворительный сбор пищевых продуктов

Лорета Вашкова
11-11-2017
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В субботу в Чехии с 08:00 дo 20:00 проводится очередной Национальный сбор пищевых продуктов, цель которого – оказать посильную помощь согражданам из социально слабых слоев населения.

К благотворительной акции в текущем году подключились 750 магазинов, где люди, желающие помочь таким образом, могут приобрести продовольственные продукты или средства личной гигиены и передать их прямо на месте дежурным волонтерам.

Посылки будут отправлены в региональные банки продовольствия, а оттуда распределяться малоимущим семьям, пенсионерам и по детским домам. В минувшем году благодаря этой общественной инициативе удалось собрать в целом 312 тонн продуктов питания и средств гигиены. В Национальном сборе пищевых продуктов принимает участие также «Чешское радио».

 
 
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