В 750 чешских магазинах проходит благотворительный сбор пищевых продуктов

В субботу в Чехии с 08:00 дo 20:00 проводится очередной Национальный сбор пищевых продуктов, цель которого – оказать посильную помощь согражданам из социально слабых слоев населения.

К благотворительной акции в текущем году подключились 750 магазинов, где люди, желающие помочь таким образом, могут приобрести продовольственные продукты или средства личной гигиены и передать их прямо на месте дежурным волонтерам.

Посылки будут отправлены в региональные банки продовольствия, а оттуда распределяться малоимущим семьям, пенсионерам и по детским домам. В минувшем году благодаря этой общественной инициативе удалось собрать в целом 312 тонн продуктов питания и средств гигиены. В Национальном сборе пищевых продуктов принимает участие также «Чешское радио».