В 35 городах Чехии проходит акция «День без долгов»

Эва Туречкова
15-11-2017
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Помочь гражданам справиться с чрезмерной задолженностью призвано мероприятие «День без долгов». Акция проходит в 35 чешских городах, где выявлен самый большой процент случаев конфискации имущества, а также высокий уровень безработицы. Консультации проводятся сотрудниками Службы занятости населения.

По данным организации Открытое общество, судебное постановление об изъятии имущества на руках у каждого одиннадцатого чеха старше 15 лет. Средняя сумма задолженности составляет 75 тысяч крон (около 2900 евро).

 
 
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