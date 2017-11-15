В 35 городах Чехии проходит акция «День без долгов»

Помочь гражданам справиться с чрезмерной задолженностью призвано мероприятие «День без долгов». Акция проходит в 35 чешских городах, где выявлен самый большой процент случаев конфискации имущества, а также высокий уровень безработицы. Консультации проводятся сотрудниками Службы занятости населения.

По данным организации Открытое общество, судебное постановление об изъятии имущества на руках у каждого одиннадцатого чеха старше 15 лет. Средняя сумма задолженности составляет 75 тысяч крон (около 2900 евро).