В 3-м квартале 2017 г. число постояльцев чешских гостиниц достигло 7 млн

В чешских гостиницах, пансионах и кемпингах в третьем квартале текущего года остановилось в общей сложности 7 млн человек, что почти на 6% больше, чем за тот же период 2016 г. При этом наблюдается рост как чешских, так и иностранных туристов.

Согласно данным Чешского статистического агентства, число ночевок увеличилось на 4,2%, до 19,9 млн. Межгодовой рост отмечается во всех видах гостиничного сектора, за исключением хостелов и летних домиков.

С июля по конец сентября было зафиксировано размещение в гостиницах 3,82 млн туристов из ЧР и 3,18 млн иностранцев. Традиционно самым привлекательным местом остается Прага, где не менее одной ночи провело 2,24 млн человек.

В третьем квартале 2017 г. заполняемость чешских отелей выросла в межгодовом сравнении на 6,7%, пансионов – на 8,5%, кемпингов – на 5,9%.