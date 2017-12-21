В 2018 году в Азербайджане начнут собирать грузовики Tatra

Со следующего года в Азербайджане начнется производство различных моделей грузовиков Tatra. Соответствующий меморандум подписали производственное объединение «Гянджинский автомобильный завод» и компания Tatra. Документ подписали глава «Гянджинского автомобильного завода» Ханлар Фатиев и председатель совета правления Tatra Петр Русек.

Собранные в Азербайджане Tatra будут экспортироваться на внешние рынки, заявил посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька. «Подробной информацией касательно объема производства мы не располагаем, но можем сказать, что чешские производители прибыли в Гянджу, и переговоры по сборке грузовиков Tatra в Азербайджане уже ведутся, причем объемы производства будут рассчитаны не только на внутренний рынок Азербайджана», - сказал посол.