В 2018 году в Азербайджане начнут собирать грузовики Tatra

Тимур Кашапов
21-12-2017
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Со следующего года в Азербайджане начнется производство различных моделей грузовиков Tatra. Соответствующий меморандум подписали производственное объединение «Гянджинский автомобильный завод» и компания Tatra. Документ подписали глава «Гянджинского автомобильного завода» Ханлар Фатиев и председатель совета правления Tatra Петр Русек.

Собранные в Азербайджане Tatra будут экспортироваться на внешние рынки, заявил посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька. «Подробной информацией касательно объема производства мы не располагаем, но можем сказать, что чешские производители прибыли в Гянджу, и переговоры по сборке грузовиков Tatra в Азербайджане уже ведутся, причем объемы производства будут рассчитаны не только на внутренний рынок Азербайджана», - сказал посол.

 
 
 
 
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