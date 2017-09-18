В 2018 году пенсии в Чехии вырастут в среднем на 475 крон

Тимур Кашапов
18-09-2017
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В следующем году пенсии в Чехии должны увеличиться в среднем на 475 крон, заявила министр труда и социальных дел Микаэла Марксова. Базовая часть пенсии вырастет на 150 крон – это максимальный рост с 2008 года.

Правительство, по словам Марксовой, сумела добиться нынешней прибавки к пенсии из-за изменений в законодательстве. Ранее рост не превысил бы 250 крон. В настоящее время правительство готовит проект бюджета на следующий год, самой крупной статьей которого будут именно пенсии. В 2016-м кабмин выделил на эти цели 416,5 млрд крон.

 
 
 
 
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