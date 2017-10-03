В 2018 году новые квартиры в Чехии подорожают на 4,2%

Новые квартиры в Чехии в 2018 году подорожают на 4,2%, в текущем году – на 5,4%. Такие данные стали известны в результате анализа, проведенного компанией CEEC Research среди 40 девелоперов. Снижение стоимости жилой недвижимости на грядущий год не планирует ни один из них. Предложение по новым квартирам будет в Праге уменьшаться, в регионах за пределами столицы вырастет на 1,1%.

Средняя стоимость новых проданных квартир в Праге, в соответствии с общими данными, предоставленными компаниями Trigema, Skanska Reality и Central Group, в конце первого полугодия 2017 года выросла за год на 15% и достигла 75.791 кроны за кв. метр (2860 евро). Количество нового доступного жилья на рынке уменьшилось почти на четверть и ныне составляет 3600 единиц.

По информации компании Trigema, стоимость квартир за пределами столицы росла еще значительнее, преимущественно в Центрально-Чешском и Пльзеньском краях.

Инвесторы отмечают, что растет процент квартир, приобретаемых с целью инвестиций. В настоящее время в Праге 23% новых квартир приобретают иностранцы.