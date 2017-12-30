В 2018 г. в Праге выступят Depeche Mode, Metallica, Боб Дилан, Роджер Уотерс и Эмели Санде

В грядущем году чешские поклонники многих музыкальных жанров смогут поприветствовать своих фаворитов у себя на родине. В Чешской Республике дадут концерты Боб Дилан, Роджер Уотерс (сооснователь группы Pink Floyd), группы Depeche Mode, The Kelly Family и Metallica.

Впервые в Праге выступит шотландская певица, автор песен Эмели Санде, ставшая победительницей Brit Awards, и канадская группа Arcade Fire, концерт которой состоится в O2-арене 15 июня. Об этом Чешскому информационному агентству ЧТК сообщили организаторы концертов.

Depeche Mode вернется в Прагу, где вызвала восторг у своих почитателей 24 мая нынешнего года в рамках концерта в Эден-арене, уже 31 января. 17 марта в Конгресс-центре даст концерт Evanescence. Metallica представит свой прошлогодний альбом Hardwired ... To Self-Destruct ( «Запрограммирован... на саморазрушение») в Праге 2 апреля (O2-арена).