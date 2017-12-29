В 2018 г. ожидается замедление темпов роста чешского экспорта

Катерина Айзпурвит
29-12-2017
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В следующем году ожидается некоторое замедление темпов роста экспорта, который, по прогнозам аналитиков, составит от 3 до 5%. Среди причин специалисты называют снижение в европейских странах спроса на автомобили в связи с насыщением рынка.

Повышение курса кроны экспортерам придется компенсировать за счет увеличения производительности. При этом укрепление чешской валюты до 25,5 крон за 1 евро может стать для экспорта серьезной проблемой. По прогнозам экономической палаты к концу 2018 г. курс может подняться до 25,4 кроны за 1 евро. При этом общий экономический рост в странах еврозоны создает в целом благоприятные условия для чешских экспортеров.

 
 
 
 
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