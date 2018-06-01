В 2018 г. на территории Чехии было задержано более 100 нелегальных мигрантов

Катерина Айзпурвит
01-06-2018
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Как сообщил ЧТК президент полиции Томаш Туги, с начала 2018 года в Чехии было задержано более 100 нелегальных мигрантов, которые следовали через территорию страны в другие государства ЕС.

Согласно статистике полиции по делам иностранцев, Чехия не служит ни основным транзитным маршрутом, ни конечной страной, куда направляются нелегальные мигранты.

В 2017 г. полиция задержала в общей сложности 172 мигранта, следовавших транзитом через Чехию. В 2016 г. их число составляло 511, а в 2015 г., на который пришелся пик притока беженцев, этот показатель достиг 2294 человек. Среди нелегальных мигрантов преобладают граждане Афганистана, Сирии и Ирака.

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