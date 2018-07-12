В 2018-2022 гг. в Чешской Республике будет реконструировано восемь участков железных дорог

Управление железнодорожных путей сообщений в 2018-2022 гг. реконструирует восемь участков железных дорог. Речь идет, прежде всего, о модернизации участков 1-го и 2-го коридоров, разрешенная скорость движения на которых составляет 160 км/ч. Расходы, по оценке ведомства, превысят 23 млрд крон (970 млн евро).

Первым участком, который будет реконструирован, является участок железной дороги Велим-Поржичаны. Здесь работы начнутся в конце 2019 года. В 2020 году будут реконструированы участки Детмаровице-Петровице, Хочень-Угерско и Адамов-Бланско. На четырех участках работы по модернизации железнодорожного полотна и прилегающей инфраструктуры планируется начать в 2021-2022 гг.