В 2018-2022 гг. в Чешской Республике будет реконструировано восемь участков железных дорог

Тимур Кашапов
12-07-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

Управление железнодорожных путей сообщений в 2018-2022 гг. реконструирует восемь участков железных дорог. Речь идет, прежде всего, о модернизации участков 1-го и 2-го коридоров, разрешенная скорость движения на которых составляет 160 км/ч. Расходы, по оценке ведомства, превысят 23 млрд крон (970 млн евро).

Первым участком, который будет реконструирован, является участок железной дороги Велим-Поржичаны. Здесь работы начнутся в конце 2019 года. В 2020 году будут реконструированы участки Детмаровице-Петровице, Хочень-Угерско и Адамов-Бланско. На четырех участках работы по модернизации железнодорожного полотна и прилегающей инфраструктуры планируется начать в 2021-2022 гг.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 