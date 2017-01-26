Новости В 2017 г. у 800 000 граждан ЧР закончится срок действия водительских удостоверений

26-01-2017 10:49 | Катерина Айзпурвит

Впервые в истории более 800 000 граждан Чехии должны получить новые водительские удостоверения в течение одного года. Десятилетний срок действия прав на вождение автомобиля заканчивается у тех, кто получал документы в 2007 г. Подать заявление на обмен удостоверения можно за 3 месяца до окончания срока его действия по месту постоянного жительства. При подаче необходимо предъявить удостоверение личности, сдать одну фотографию и заполнить анкету. Заявление рассматривается в течение 20 дней, и обмен прав производится бесплатно. Для срочного получения водительского удостоверения придется заплатить 500 крон (18,5 евро). При этом за просроченные права водителю грозит штраф в размере 2000 крон (74 евро).

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В 2017 г. у 800 000 граждан ЧР закончится срок действия водительских удостоверений 26-01-2017 10:49 | Катерина Айзпурвит Впервые в истории более 800 000 граждан Чехии должны получить новые водительские удостоверения в течение одного года. Десятилетний срок действия прав на вождение автомобиля заканчивается у тех, кто получал документы в 2007 г. Подать заявление на обмен удостоверения можно за 3 месяца до окончания срока его действия по месту постоянного жительства. При подаче необходимо предъявить удостоверение личности, сдать одну фотографию и заполнить анкету. Заявление рассматривается в течение 20 дней, и обмен прав производится бесплатно. Для срочного получения водительского удостоверения придется заплатить 500 крон (18,5 евро). При этом за просроченные права водителю грозит штраф в размере 2000 крон (74 евро).

В Чехии обнаружен поддельный препарат «Виреад», применяемый при лечении ВИЧ 26-01-2017 09:11 | Катерина Айзпурвит Как сообщает на своей сайте Государственное управление по контролю лекарственных средств (SÚKL), поддельный препарат «Виреад», который используется при лечении ВИЧ-инфекции, был обнаружен в поставках одной из болгарских дистрибьюторских фирм. Инструкция по применению медикамента была составлена только на болгарском и румынском языках, что недопустимо при продаже лекарства на чешском рынке. Выявленные поддельные упаковки препарата содержали 30 таблеток по 245 мг, со сроком действия до января 2020 г. Управление по контролю лекарственных средств проинформировало аптеки и медицинские учреждения о необходимости сообщать об обнаружении подделки.

Птичий грипп впервые выявлен на крупной чешской птицефабрике 26-01-2017 08:58 | Катерина Айзпурвит После того как владелец сообщил о внезапной гибели 160 птиц, ветеринары подтвердили наличие очага птичьего гриппа на крупной птицефабрике, расположенной в населенном пункте Ржитовиз-у-Блатне, в районе города Страконице. Для предотвращения распространения инфекции запланировано уничтожить 6500 голов уток. Пресс-секретарь Государственной ветеринарной инспекции Петр Пейхал сообщил, что у птиц был выявлен вирус Н5. Владельцы птицефабрик имеют право на получение компенсации ущерба со стороны государства в случае подачи соответствующего заявления в течение шести недель после ликвидации очага заражения. На данный момент в ЧР было уничтожено в общей сложности 13 000 голов птицы.

Милош Земан отмечает четыре года пребывания на посту президента ЧР 26-01-2017 08:45 | Катерина Айзпурвит Четыре года назад, 26 января 2013 г., было объявлено об избрании в ходе первых прямых президентских выборов на пост главы государства Милоша Земана, который набрал 55% голосов избирателей. Карел Шварценберг, оказавшийся его соперником во втором туре голосования, набрал примерно на 500 тыс. голосов меньше. Инаугурация Милоша Земана состоялась 8 марта 2013 г., и пятилетний срок его пребывания на посту главы государства истекает в марте 2018 г. Наблюдатели полагают, что весной текущего года Милош Земан сделает заявление о своем участии в следующих президентских выборах.

В Остраве открылся Чемпионат Европы по фигурному катанию 25-01-2017 18:45 oбновлено | Ольга Васинкевич 18 лет спустя в Чешскую Республику съехались лучшие европейские фигуристы. Впервые Чемпионат Европы проходит в Остраве. Чешские спортсмены представят свое мастерство во всех категориях. Большие надежды эксперты возлагают на Михала Бржезину, главными соперниками которого станут испанец Хавьер Фернандес, израильтянин Алексей Быченко и россияне во главе с Максимом Ковтуном.



В женской короткой программе счастье в первый день чемпионата не улыбнулось чешке Михаэле Луции Ганзликовой, которая оказалась лишь на 15 месте, но, тем не менее, завоевала право на участие в произвольной программе. Первое место вновь заняла россиянка Евгения Медведева, тем самым подтвердив свое золото, завоеванное в Братиславе в 2016 году. Второе место также принадлежит россиянке Анне Погорилой. На третьем – итальянка Каролина Костнер. Четвертое место также заслужила россиянка Мария Сотскова.



Организаторы предполагают, что соревнования в витковицкой Арене увидит около 40 тысяч зрителей. За безопасностью гостей мероприятия будет ежедневно наблюдать 150 полицейских, причем не только в месте проведения чемпионата, но и в его окрестностях, а также в отелях и на площади Масарика в центре города, где на все время проведения соревнований разместится фанатская зона.

Первый месяц в Праге можно прожить на 810 евро 25-01-2017 17:04 | Ольга Васинкевич Чешская столица попала в первую двадцатку городов, где при переезде иностранца ожидают относительно невысокие первичные расходы. В Праге весьма недорогой общественный транспорт и питание. Напротив, аренду квартиры можно отнести, скорее, к более дорогим удовольствиям. Такая информация стала известна из индекса расходов на переезд на 2017 год (2017 Relocation Price Index), который составила немецкая компания, оказывающая услуги по переезду, Movinga. Самые большие первичные расходы за месяц ожидают переехавших в столицу Анголы Луанду, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Цюрих, Лондон и Гонконг. Рейтинг составлялся по 75 городам мира, в него вошли подсчеты по расходам на переезд за первый месяц жизни в новом городе, включая аренду квартиры площадью 35 кв. метров, телефонные звонки, питание и городской транспорт. Прага оказалась на 20 месте по дешевизне.

Чехию отнесли к странам, усложняющим процедуру прошения о предоставлении убежища 25-01-2017 16:42 | Ольга Васинкевич Некоторые страны из Центральной и Восточной Европы усложняют беженцам возможность подать прошение о предоставлении убежища на своей территории. Доступ к получению защиты усложняют длительные проверки, действия полиции и строительство защитных сооружений на границах. Об этом говорится в сообщении под названием «Выставление за двери», которое описывает подход к предоставлению защиты в Чехии, Венгрии, Польше, Словении и Болгарии. В среду его на пресс-конференции в Праге представили сотрудники неправительственных организаций из нескольких государств. Чешская полиция по делам иностранцев опровергла, что специально усложняла процедуру или же мешала иностранцам подавать прошение об убежище в Чехии. Пресс-секретарь полиции по делам иностранцев Катержина Рендлова отметила, что отказ во въезде на территорию страны – это законное средство. В 2016 году полиция использовала его в 369 случаях, когда люди пытались попасть на территорию ЧР с поддельными документами, без виз и иных разрешений на въезд. Чаще всего речь шла о гражданах Азербайджана, Ирака, России и Грузии.

Министр внутренних дел Милан Хованец выступит на Мальте против квот на беженцев 25-01-2017 14:53 | Ольга Васинкевич В четверг на неформальной встрече министров внутренних дел стран ЕС, которая пройдет на Мальте, министр внутренних дел Милан Хованец планирует выступить против обязательных квот на принятие беженцев. Разумным чешский министр, напротив, считает проект по расширению системы использования биометрических данных и на государства Европы, не входящие в состав ЕС. «Необходимо, чтобы в данную систему включились и государства, не входящие в состав ЕС – Сербия и Македония», - подчеркнул Милан Хованец. По его словам, взгляд на тему квот на принятие беженцев, изменился в начале 2017 года, когда Мальта приняла пост председателя Евросоюза от Словакии. Мальта считает проблематику беженцев ключевой. По мнению премьера Джозефа Муската, государства ЕС обязаны четко договориться о необходимости улучшения защиты сухопутной и водной границ, прежде чем искать пути к соглашению по поводу постоянной системы разделения беженцев.

Чешские военные в Афганистане задержали контрабандиста с 30 кг гашиша 25-01-2017 14:32 | Ольга Васинкевич Чешские военнослужащие в Афганистане во время одной из патрульных акций вблизи военной базы Баграм задержали контрабандиста с 30 кг гашиша. Наркотическое вещество, завернутое в одеяла и ковры, было конфисковано и передано на ближайшую станцию Афганской национальной армии. При последующем патруле чешским военным также удалось обезвредить импровизированное взрывное устройство. Об этом сообщает в среду Чешская армия на своем сайте. Военные 7-й сторожевой роты приняли службу по охране союзнической базы Баграм с начале октября 2016 года. С тех пор они осуществили 220 патрульных акций вблизи базы. Чешское подразделение пробудет в Афганистане до марта 2017 года.