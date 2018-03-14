В 2017 г. средняя зарплата чешского учителя составила 31632 кроны

В прошлом году средняя зарплата-брутто чешского учителя поднялась до 31 632 крон (евро), что на 7,3% выше, чем в 2016 г. За последние 5 лет зарплата без вычетов налогов выросла на 19%. Такие данные приводятся в статистическом докладе, предоставленном агентству ČTK Министерством образования. Средняя зарплата-брутто целом по стране в Чехии в 2017 г. также выросла, составив 29 504 (1157 евро).

Среди учителей самые низкие зарплаты – у сотрудников детских садов, которые получают без вычета налогов 27 089 крон (1062 евро) в месяц. Средняя зарплата педагогов начальных, средних и высших школ в 2017 г. превысила 33 000 крон (1294 евро) в месяц. Больше других получают в среднем преподаватели высших специальных учебных заведений - 33 960 крон (1332 евро) в месяц.