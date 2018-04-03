В 2017 г. чехи чаще всего проводили отпуск в Хорватии и Италии

В 2017 г. в Хорватию в период отпусков выехало 850 000 чехов, что на 3% больше, чем годом ранее. Вот уже 20 лет эта страна лидирует как самое популярное направление отпускного туризма в Чехии.

Второе место в прошлом году заняла Италия, куда направилось 636 000 чехов, – на 15% больше, чем в 2016 г.

Вырос поток туристов в Болгарию (214 000) и Египет (245 000), а интерес к Франции, наоборот, снизился.

Чехи предпочитают отправляться в отпуск на автомобиле (73,8%), находятся на предпоследнем месте в Евросоюзе по авиаперелетам к месту отдыха (9,9%). Реже в период отпусков садятся в самолет только граждане Румынии.