В 2017 г. 1450 иностранцев запросили убежище в Чехии

Катерина Айзпурвит
23-02-2018
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В прошлом году число иностранцев, подавших заявление на предоставление убежища в Чехии, по сравнению с 2016 г., несколько сократилось, составив 1450 человек.

Согласно статистике миграционного отдела МВД, на первом месте по количеству заявителей остаются граждане Украины – 435 человек. Далее следуют граждане Армении, Грузии и Азербайджана (более 120 человек из каждой страны).

В 2017 г. вновь наблюдалось снижение числа беженцев из стран, связанных с миграционным кризисом. Так, от граждан Сирии поступило менее 80 заявлений. Всего в прошлом году статус беженца в Чехии был предоставлен 29 иностранцам; 118 получили дополнительную защиту.

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