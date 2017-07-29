Согласно вступившей в действие законодательной поправке, чешские трудовые агентства перед началом своей деятельности обязаны внести в государственную казну залог в объеме 500 тысяч крон (19230 евро). В случае нарушения действующих правил трудовым агентствам ныне грозит штраф в размере 5 миллионов крон (более 192 тысяч крон). По новым правилам более жестко карается недоплата по взносам социального и медицинского страхования за работников, а также авансовым суммам в счет подоходного налога. Новые правила препятствуют разночтениям в зарплатах временных и постоянных работников на одинаковых позициях.