Ушла из жизни известная чешская актриса Эмма Черна

На 82-м году жизни скончалась известная чешская актриса театра и кино Эмма Черна, сыгравшая почти в 50-ти кинолентах. Среди работ Черны – и эпизодическая роль в фильме «Коля», получившего в 1997 г. премию «Оскар».
Слава к Эмме Черной пришла в 1969 г., после ленты режиссера Франтишека Влачила «Адельхайд» – психологической драме о выселении немцев из Чехословакии. Долгие года актриса выступала на сцене пражского Театра комедии и театра «В Длоуге». Зрители запомнили Эмму Черну по фильмам «Встреча в июле», «Пожалуйста, скальпель», «Хорошие голуби возвращаются»,«Лучшие годы » псу под хвост» и др.
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