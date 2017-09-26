Ушла из жизни актриса Квета Фиалова

После продолжительной болезни в возрасте 88 лет ушла из жизни чешская актриса театра, кино и телевидения Квета Фиалова. Признание у публики она получила, благодаря игре в пражских театрах. Зрители восхищались ее обаянием, которое особенно проявлялось в комедийных и разговорных ролях.

На телевидении Квета Фиалова появилась уже в 1940-е годы, и с тех пор сыграла множество ролей в телевизионных постановках и сериалах. Российскому зрителю актриса известна по сериалу «Больница на окраине города», «Тридцать случаев майора Земана», а также по фильмам «Лимонадный Джо», «Призрак замка Моррисвилль», «Поезда под пристальным наблюдением», «Бабушка», «Арабелла возвращается» и другим.