Ушел из жизни писатель Петр Шабах

Ольга Васинкевич
17-09-2017
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В возрасте 66 лет ушел из жизни чешский писатель Петр Шабах. Об этом в воскресенье сообщил агентству ČTK Лукаш Ружичка из издательства Paseka, выпускающего книги Шабаха.

Петр Шабах прославился своими юмористическими романами и рассказами, многие из которых были экранизированы. Российский читатель имел возможность познакомиться с его творчеством, благодаря журналу «Иностранная литература», где был опубликован рассказ «Вода с сиропом». Огромную популярность у зрителей завоевали снятые по произведениям Петра Шабаха кинофильмы «Пупендо», «Уютные норки», «Шакальи годы», «Удостоверение личности», где он выступил также в качестве сценариста.

Как сообщил Лукаш Ружчика, «Петр Шабах умер дома, как того и желал. Выполнением его воли также станет прощание без многолюдных обрядов, в кругу семьи».

 
 
 
 
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