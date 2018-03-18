Ушел из жизни писатель и сценарист Зденек Малер

В возрасте 89 лет ушел из жизни известный чешский писатель и сценарист Зденек Малер. Автор ряда биографических книг об известных личностях чешской и мировой культуры, таких как Дворжак, Сметана, Моцарт или Масарик, скончался в субботу в пражском Центральном военном госпитале.

Чешской публике хорошо известны сценарии Малера к фильмам «Свадьба как ремень», «Небесные рыцари», «Божественная Эма», «День седьмой, ночь – восьмая» или «Лидице».

Зденек Малер родился 6 декабря 1928 года. После получения докторской степени на философском факультете Карлова университета он недолго работал на Чешском Радио, позднее - в Министерстве образования и культуры. Был драматургом театра Laterna Magika. Является лауреатом медали Artis Bohemiae Amicis, а также премии Союза чешских писателей.