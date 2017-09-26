Уроженец Чехословакии совершил самоубийство перед зданием Парламента в Веллингтоне

В Новой Зеландии совершил самоубийство 66-летний мужчина, уроженец Чехословакии. Чех поджег себя перед зданием Парламента в городе Веллингтон. Об этом сообщают новозеландские СМИ со ссылкой на местную полицию. О мотивах поступка полиция не сообщает. СМИ спекулируют о том, что причиной самоубийства могли быть споры с бывшей супругой, касающиеся прав в заботе о детях.

По сообщению новозеландского издания The New Zealand Herald, мужчина родился в бывшей Чехословакии, в 1987 году эмигрировал в Великобританию, а оттуда – в Новую Зеландию, где получил в 1991 году ПМЖ. Там он жил в городе Роторуа, зарабатывая на жизнь в качестве автомеханика. Незадолго до самоубийства мужчина проводил одиночные пикеты с транспарантами у различных судов.