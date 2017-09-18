Уровень потребления табака и алкоголя в Чехии остается высоким

Тимур Кашапов
18-09-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

По данным экспертов Государственного института здравоохранения (SZÚ), уровень потребления алкоголя и табака в Чешской Республике остается по-прежнему высоким. В прошлом году, согласно национальному опросу, 19,6% населения ежедневно курили, а алкоголь через день употребляли 13,8% жителей страны. За последние четыре года число курильщиков несколько снизилось, потребление алкоголя осталось примерно на том же уровне. Мужчины пьют в среднем десять литров чистого спирта в год, женщины – 3,7 литра.

По словам замминистра здравоохранения ЧР Ленки Тески Арноштовой, ежегодно в Чешской Республике от заболеваний, связанных с курением, умирают 18 тыс. человек, еще от 1,5 до 3 тыс. человек умирают от последствий пассивного курения. «Табачная зависимость уменьшает жизнь в среднем на 15 лет», - сказала Арноштова. На алкоголь приходится около четырех-пяти процентов смертей в стране.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 