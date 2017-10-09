Уровень инфляции в ЧР в сентябре поднялся на 2,7%, промышленность пошла в рост

Потребительские цены в Чехии, согласно ожиданиям аналитиков, в сентябре в годовом сопоставлении поднялись на 2,7 процентов, в августе текущего года темпы роста цен составили 2,5%. Цены растут во многом за счет повышения стоимости продуктов питания: сливочное масло подорожало, например, на 55 процентов, жиры - на 13,1%, фрукты - на 2,4 процента. В месячном выражении потребительские цены снизились o 0,1%, сообщило в понедельник Чешское статистическое управление.

Наряду с продуктами питания, на рост инфляции оказало влияние повышение расходов за аренду жилья (2,7 %) и твердое топливо (5,3%).

Темпы промышленного производства выросли в августе 2017 г. в годовом выражении на 5,8% после повышения на 3,3% месяцем раньше. Темпы роста в секторе строительства в августе поднялись на 1,9%, в июле - на 1,8 процента.