Новости Уровень инфляции не препятствует отмене режима валютных интервенций

10-01-2017 12:25 | Лорета Вашкова

Декабрьские данные об уровне инфляции, как полагают аналитики, подтвердили, что уровень инфляции в нынешнем году не будет препятствием для отмены режима валютных интервенций, осуществляемых Чешским национальным банком (ČNB) с целью поддержки экспорта чешских товаров. В настоящее время курс держится на уровне 27 крон за 1 евро. Таким образом, от режима валютных интервенций можно было бы отказаться уже во втором квартале 2017 года. По оценкам экспертов, инфляция в январе еще несколько снизится, однако в течение года сохранится на уровне около 2 процентов.

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Больничным медсестрам в Чехии повысят зарплаты 10-01-2017 18:05 | Лорета Вашкова Mинистр здравоохранения Mилослав Лудвик планирует с 1 июля нынешнего года добавку к зарплатам медсестер, наблюдающих за состоянием пациентов в больничных палатах, в размере 2000 крон (74 евро). Для больниц, которые не должны руководствоваться директивами правительства, будет создана специальная дотационная программа, благодаря которой можно будет повысить зарплаты медсестрам, работающим попеременно в утренние и дневные смены. В общей сложности повышение зарплат данного медперсонала потребует одного миллиарда крон.

Супруга экс-премьера получила условное наказание за передачу секретной информации 10-01-2017 17:39 | Лорета Вашкова За передачу секретной информации Информационной службы безопасности (BIS), одной из главных спецслужб страны, суд приговорил бывшую главу кабинета чешского премьер-министра Яну Нечасову(ранее Надьову) к 1,5 годам лишения свободы условно, влиятельного лоббиста Иво Риттига и его юриста Давида Mихала соответственно к девяти месяцам условно. Бывшего советника министра сельского хозяйства ЧР Томаша Индру суд освободил от уголовной ответственности. Приговор, согласно которому Нечасова не имеет права работать в сфере доступа к конфиденциальной информации на протяжении трех лет, не вступил в законную силу. Как следует из вердикта, Риттиг в 2012 г. узнал от Нечасовой и министра сельского хозяйства, что глава правительства Петр Нечас получил секретный материал от главы гражданской разведки, касавшийся именно, поэтому лоббист якобы отправил своего адвоката на встречу с Нечасовой, которая и сообщила юристу о содержании секретного сообщения. Нечасова и Риттиг свою вину отрицают.

Чешские политики выразили сожаление в связи со смертью Р. Херцога 10-01-2017 15:55 | Лорета Вашкова Чешские политики выразили сожаление в связи с кончиной бывшего федерального президента Германии Романа Херцога, занимавшего данный пост с 1994 по 1999 гг.., и подчеркнули его роль в укреплении отношений между Чехией и Германией в 90-е годы прошлого века. Экс-президент Чешской Республики Вацлав Клаус отметил наличие позиции этого государственного деятеля касательно европейской интеграции, некоторые проявления которой Херцог в прошлом подверг критике. "Германия потеряла в лице Романа Херцога исключительного человека, не признававшего конформность и бездеятельность, а также мудрого государственного деятеля и важного представителя политической и общественной жизни", сообщил в телеграмме соболезнования по поводу смерти бывшего главы ФРГ чешский президент Милош Земан, подчеркнувший, помимо прочего, также его вклад в успешный ход переговоров о чешско-немецкой декларации в 1997 году.

Škoda Auto продала в 2016 г. 1,13 млн автомобилей 10-01-2017 13:40 | Лорета Вашкова Kрупнейший автомобильный завод Чехии Škoda Auto в прошлом году продал рекордное число автомобилей, 1 млн 127 700 тыс., что в межгодовом исчислении означает рост продаж на 6,8%. Третий год подряд предприятие, таким образом, стабильно «перешагивает» миллионный рубеж. В декабре объем продаж увеличился до 91500 машин, что является лучшим декабрьским результатом в истории «Шкоды». В первом квартале 2017 года Škoda Auto сделала ставку на кроссовер Kodiaq и модифицированную модель Octavie, а также представит другие новинки, сообщило ČTK пресс-отделение автозавода. В Западной Европе объем продаж увеличился на 5,7% до 455200 авто, в Германии на 4,1% до 165200 автомобилей, в Центральной Европе на 6,8% до 183800 единиц, в России на 0,7 процента, поставки в 2016 г. составили 55400 автомобилей.

Запрет на разведение птицы в открытых вольерах 10-01-2017 12:59 | Лорета Вашкова Государственное ветеринарное управление запретило в связи с обнаружением в Чехии птичьего гриппа и во избежание распространения вируса содержание домашних птиц в частных хозяйствах с открытыми вольерами. В случае несоблюдения запрета фермерам грозит штраф в размере до 2 миллионов крон. «Птицеводы могут обратиться в управление с просьбой о предоставлении исключений, однако они обязаны изменить условия содержания домашней птицы в соответствии с нынешними требованиями», - сообщил ЧТК пресс-секретарь ветнадзора Петр Пейхал. Случаи птичьего гриппа впервые были зафиксированы на юге Моравии и в Центральной Чехии на прошлой неделе, по прошествии примерно 10 лет.

Уровень инфляции не препятствует отмене режима валютных интервенций 10-01-2017 12:25 | Лорета Вашкова Декабрьские данные об уровне инфляции, как полагают аналитики, подтвердили, что уровень инфляции в нынешнем году не будет препятствием для отмены режима валютных интервенций, осуществляемых Чешским национальным банком (ČNB) с целью поддержки экспорта чешских товаров. В настоящее время курс держится на уровне 27 крон за 1 евро. Таким образом, от режима валютных интервенций можно было бы отказаться уже во втором квартале 2017 года. По оценкам экспертов, инфляция в январе еще несколько снизится, однако в течение года сохранится на уровне около 2 процентов.

Прогноз погоды на 11 января 10-01-2017 11:50 | Лорета Вашкова В среду, 11 января, синоптики обещают в первой половине дня ясную погоду, на западе страны пасмурную, а в некоторых районах переменную облачность. Местами ожидается снег, вероятны также смешанные осадки или дождь. Днем столбик термометра покажет от -7 до -2 °C, к вечеру в Чехии несколько потеплеет, в горах около -2 °C, на северо-западе и севере страны около -7°C. Ветер умеренный южного и юго-восточного направлений 2-6 м/с местами усилится до 15-20 м/с, на севере и северо-востоке в горах с порывами до 25 м/с (90 км/ч).

Потребительские цены в Чехии в 2016 г. выросли на 0,7% 10-01-2017 11:31 | Лорета Вашкова Потребительские цены в Чехии в 2016 году в годовом исчислении выросли в среднем на 0,7 процента, что является самым большим скачком за последние три года. В 2015 году, согласно данным Чешского статистического управления, обнародованным 10 января, уровень инфляции на потребительском рынке страны составил 0,3%. В декабре потребительские цены в годовом сопоставлении выросли до 2,0%, что стало самым большим показателем с декабря 2012 года. Aналитики предсказывали межгодовой рост данных цен в последнем месяце прошлого года ниже 1,9%.

Социал-демократы обещают более существенную поддержку семьям и пенсионерам 10-01-2017 11:12 | Лорета Вашкова Чешские социал-демократы, будучи одной из основных партий коалиционного правительства, намерены еще до предстоящих осенью парламенстких выборов добиться повышения размера социальных выплат семьям, имеющим детей, как и предоствления права на дополнительный оплачиваемый отпуск за уходом за новорожденным для отцов. Актуальными будут также вопросы обеспечения пенсионеров и безопасность. Об этом ЧТК сообщил премьер-министр Чешской Республики и лидер ЧСДП Богуслав Соботка.