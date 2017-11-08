Уровень безработицы вновь упал

Параметр безработицы в Чешской Республике упал до рекордного уровня. В октябре, согласно данным Биржи труда Чехии, в состоянии поиска рабочего места находилось лишь 271 000 человек, то есть 3,6% трудоспособных граждан (сентябрьский показатель – 3,8%). Это рекорд последних двух десятилетий.

Одновременно почти на 4000 позиций расширился список вакансий. В настоящее время на трудовом рынке свободно около 210 тысяч мест.

Для сравнения - в октябре прошлого года параметр безработицы составлял 5%, а вакансий было на 71 тысячу меньше.