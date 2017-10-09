Уровень безработицы в сентябре – самый низкий с мая 1998 года

Уровень безработицы в Чехии в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем снизился с 4% до 3,8 процентов. На бирже труда было зарегистрировано 284915 человек, что является самым низким показателем с мая 1998 года. В межгодовом сравнении уровень безработицы сократился на 1,4%. Число вакансий, наоборот, увеличилось как в годовом, так и в месячном сравнении.

Определенное оживление наблюдается на рынке труда, что связано с сезонными работами и продолжающимся туристическим сезоном, отмечает Центр занятости населения. По данным европейской статистической службы Eurostat, уровень безработицы в Чешской Республике в августе оказался наиболее низким среди государств Евросоюза.

Самый низкий уровень безработицы, 1,2%, зафиксирован в районе Рыхновa-над-Кнежной, менее двух процентов уровень безработицы составляет в районе Прага-восток (1,5%). Самым высоким он остается на северо-востоке страны, в округе Карвина (8,9 процентов) и в Мостецкой области (8,5%).