Уровень безработицы в Чехии упал до трех процентов

Уровень безработицы в Чехии продолжает снижаться. По данным за май текущего года, этот показатель составляет 3 процента (в апреле в стране насчитывались 3,2 процента безработных). Желающих трудоустроиться в настоящее время менее 230 тысяч человек. Это наименее за последние 21 год, сообщила Чешскому радио пресс-секретарь Службы занятости населения Катержина Беранкова.

Наиболее высокий уровень безработицы наблюдается в Моравско-силезском крае и в Устецком крае. Меньше всего безработных в Плзене и в Пардубицах.

Напомним, что в ЧР самый низкий уровень безработицы из всех стран Евросоюза.