Уровень безработицы в Чешской Республике продолжает снижаться и является самым низким с 1993 года. Согласно прогнозу аналитиков, в июне он составил 4 процента, в мае равнялся 4,1%, в апреле - 4,4,%. Точные данные Биржа труда опубликует 12 июля. Низкий уровень безработицы тормозит экономический и промышленный рост, сходятся во мнении аналитики. «В то же время на ряде предприятий отмечается дефицит рабочей силы, следствием чего является быстрый рост заработной платы, ситуация на рынке труда усложняется», – отметил аналитик UniCredit Bank Иржи Поур. Представитель ČSOB Петр Дуфек сообщил, что уровень безработицы в Чехии может упасть ниже 4 процентов.