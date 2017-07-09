Уровень безработицы в Чехии продолжает снижаться, возникает дефицит рабочих рук

Лорета Вашкова
09-07-2017
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Уровень безработицы в Чешской Республике продолжает снижаться и является самым низким с 1993 года. Согласно прогнозу аналитиков, в июне он составил 4 процента, в мае равнялся 4,1%, в апреле - 4,4,%. Точные данные Биржа труда опубликует 12 июля. Низкий уровень безработицы тормозит экономический и промышленный рост, сходятся во мнении аналитики. «В то же время на ряде предприятий отмечается дефицит рабочей силы, следствием чего является быстрый рост заработной платы, ситуация на рынке труда усложняется», – отметил аналитик UniCredit Bank Иржи Поур. Представитель ČSOB Петр Дуфек сообщил, что уровень безработицы в Чехии может упасть ниже 4 процентов.

 
 
 
 
 
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