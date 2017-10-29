Ураганный ветер в Чехии ломает деревья и уносит человеческие жизни

С раннего утра воскресенья, 29 октября, на всей территории страны бушует сильный ветер, который ломает деревья. В регионе Тршебичско под упавшим деревом погибла женщина, в Ичине – мужчина.

Также отмечены перебои в работе ж/д транспорта. Из-за разрывов линий электропередач тысячи домов оказались без электричества.

На севере Чехии поднялся уровень рек; в некоторых районах страны уровень опасности наводнения повышен до 3-го.

Гидрометеорологический институт ЧР объявил состояние повышенной опасности из-за сильного ветра до 19 ч 29 октября.