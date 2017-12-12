Ураганный ветер оставил без электричества тысячи жителей Моравии и Силезии

Ветер, бушевавший на территории Моравии в ночь на 12 декабря, привел к падениям деревьев, что прервало подачу электричества в тысячи домов. Пожарные более 400 раз выезжали для устранения последствий урагана в Оломоуцком, Злинском, Моравско-Силезском и Пардубицком краях. Помимо поваленных деревьев, на некоторых зданиях была повреждена кровля.

Наибольший ущерб ветер причинил региону Фридецко-Мистецко. В настоящее время подача электричества в основном была восстановлена. В районе города Кромержиж на одном из путей было прервано железнодорожное сообщение.