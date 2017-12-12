Ураганный ветер оставил без электричества тысячи жителей Моравии и Силезии

Катерина Айзпурвит
12-12-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Ветер, бушевавший на территории Моравии в ночь на 12 декабря, привел к падениям деревьев, что прервало подачу электричества в тысячи домов. Пожарные более 400 раз выезжали для устранения последствий урагана в Оломоуцком, Злинском, Моравско-Силезском и Пардубицком краях. Помимо поваленных деревьев, на некоторых зданиях была повреждена кровля.

Наибольший ущерб ветер причинил региону Фридецко-Мистецко. В настоящее время подача электричества в основном была восстановлена. В районе города Кромержиж на одном из путей было прервано железнодорожное сообщение.

Статьи на ту же тему
Общество SOS

Общество SOS помогает потребителям

В нашей сегодняшней передаче, уважаемые радиослушатели, мы хотели бы познакомить вас с деятельностью Объединения по защите потребителей…
Фото: ЧТК

Береза вместо ели

Нет худа без добра - это можно сказать после любой беды или несчастья, которое может случиться на этом свете. Это распространяется…

Обзор еженедельников

Недавний ураган «Кирилл», который пронесся кроме других европейских стран еще и через Чехию, дал повод чешским лесникам, а также местным…
Далее об этом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 