Ураган «Гервард», бушевавший на территории Чехии, оказался самым сильным с 2007 г.

Катерина Айзпурвит
30-10-2017
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Как сообщает Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ), ураган «Гервард», который бушевал во многих странах Центральной Европы, стал для Чехии самым сильным с 2007 г., когда по территории страны прокатился ураган «Кирилл».

Самые сильные порывы были зафиксированы в горах Крконоше, где скорость ветра достигала 182 км/ч.

В настоящее время скорость ветра на большей части территории страны снизилась до 55 км/ч; на Чешско-Моравской возвышенности, в Южной Моравии и Силезии – до 70 км/ч, в горных районах – до 90 км/ч.

 
 
 
 
 
 
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