Ураган «Гервард», бушевавший на территории Чехии, оказался самым сильным с 2007 г.

Как сообщает Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ), ураган «Гервард», который бушевал во многих странах Центральной Европы, стал для Чехии самым сильным с 2007 г., когда по территории страны прокатился ураган «Кирилл».

Самые сильные порывы были зафиксированы в горах Крконоше, где скорость ветра достигала 182 км/ч.

В настоящее время скорость ветра на большей части территории страны снизилась до 55 км/ч; на Чешско-Моравской возвышенности, в Южной Моравии и Силезии – до 70 км/ч, в горных районах – до 90 км/ч.