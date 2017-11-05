Управляющий национальным банком: Рост чешской экономики составит 4,5%

Антон Каймаков
05-11-2017
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Праметр роста чешской экономики в 2017 году, как прогнозирует управляющий Чешским национальным банком Иржи Руснок, составит 4,5%. Это больше, чем предполагалось ранее. Быстрый рост, однако, уже приносит проблемы рынку труда. Недостаток рук, из-за рекордно низкого уровня безработицы, отражается в увеличении заплат. Однако привлечь дополнительные кадры фирмам не удается. 　 По мнению главы ЧНБ, страна в настоящее время добилась результатов, которые превышают ее экономические возможности, поэтому необходимы затормаживающие меры. С этим и связано решение об увеличении процентных ставок по кредитам.

 
 
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