Управляющий национальным банком: Рост чешской экономики составит 4,5%

Праметр роста чешской экономики в 2017 году, как прогнозирует управляющий Чешским национальным банком Иржи Руснок, составит 4,5%. Это больше, чем предполагалось ранее. Быстрый рост, однако, уже приносит проблемы рынку труда. Недостаток рук, из-за рекордно низкого уровня безработицы, отражается в увеличении заплат. Однако привлечь дополнительные кадры фирмам не удается. По мнению главы ЧНБ, страна в настоящее время добилась результатов, которые превышают ее экономические возможности, поэтому необходимы затормаживающие меры. С этим и связано решение об увеличении процентных ставок по кредитам.