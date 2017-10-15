Управляющий Чешским Нацбанком И. Руснок получил премию от журнала GlobalMarkets

Управляющий Чешским Национальным банком Иржи Руснок получил от журнала GlobalMarkets премию Управляющий центральным банком в Центральной и Восточной Европе 2017 года за гладкое окончание валютных интервенций, включая тщательную подготовку и эффективную коммуникацию. ЧНБ проинформировал об этом в пресс-релизе. Также оценена была политика ЧНБ в области финансовой стабильности. Журнал GlobalMarkets является официальным изданием ежегодного заседания Международного валютного фонда и Всемирного банка.

ЧНБ ввел режим валютных интервенций в ноябре 2013 года с целью ослабления кроны и удержания ее курса на уровне 27 крон за евро из-за опасений дефляции. ЧНБ, таким образом, после Центробанков Израиля и Швейцарии стал третьим центральным банком, который использовал курс в качестве инструмента своей валютной политики. Интервенции ЧНБ окончил 6 апреля 2017 года.