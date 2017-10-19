Университет им. Менделя в Брно впервые возглавит женщина

Новым ректором университета им. Менделя в столице Моравии впервые станет женщина. 18 октября 2017 г. академический сенат 21 голосом из 32-х утвердил кандидатуру 38-летней Дануши Нерудовой из Института бухгалтерии и налогов.
В должность Нерудова вступит 1 февраля 2018 г. Университет им. Менделя был образован в 2010 г. на базе Института сельского и лесного хозяйства им. Менделя. В настоящее время там действует 5 факультетов, на которых обучается более 9000 студентов.
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