Уникальные драгоценности времен Великой Моравии покажут в Угерском-Броде

Лорета Вашкова
08-11-2017
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Уникальные драгоценности периода раннефеодальной Великой Моравии представлены на выставке, открывшейся 8 ноября в Музее им. Коменского в Угерском-Броде. Десятки бесценных экспонатов, хранящихся в собрании Словацкого музея в том же городе, являются образцом использования самых разнообразных техник ювелирного дела в украшениях, выполненных в византийском стиле.

Многие из них, несомненно, были созданы непосредственно в ювелирных мастерских Великой Моравии. Выставка открыта до воскресенья, 12 ноября. Некоторые драгоценности относятся к категории старогородских или велеградских (Велеград – столица Великой Моравии в IX веке, позже ставшая важнейшим местом паломничества). Их владельцами, по большей части, являлись представители великоморавской знати.

 
 
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