Умер режиссёр Юрай Герц

В Чехии в возрасте 83 лет скончался выдающийся кинорежиссер, актер, сценарист и сценический дизайнер Юрай Герц. Об этом сообщил словацкий актер Андрей Грыц.

Герц является автором более чем 25 фильмов, а также лауреатом многих чешских и международных наград. Его фильм «Керосиновые лампы» (1971) принимал участие в 25-м Каннском кинофестивале в 1972 году, а «День для моей любви» (1976) – на 27-м Берлинском международном кинофестивале в 1977 году.

В 1987 году Герц эмигрировал в ФРГ, но затем вернулся в Чехию. В 2010 году карловарском кинофестивале он получил Хрустальный глобус за заслуги перед мировой кинематографией. Годом ранее ему была вручена премия «Чешский лев» национальной кино- и телеакадемии за вклад в чешский кинематограф.