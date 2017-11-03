Умер чешский композитор, длительное время возглавлявший Чешскую филармонию, Вацлав Ридлбаух

В возрасте 70 лет утром 3 ноября ушел из жизни композитор, менеджер проектов в сфере культуры и экс-министр культуры Вацлав Ридлбаух, длительное время занимавший также пост главы Чешской филармонии. Информационному агентству ЧТК о кончине своего супруга сообщила Иветта Колачкова.

В. Ридлбаух, автор целого ряда произведений, удостоенных престижных наград в конкурсах композиторов, в прошлом был также художественным руководителем оперы Национального театра и педагогом нескольких высших учебных заведений. Его балет «Макбет», к примеру, шесть сезонов не сходил с Новой сцены Национального театра.