Украинские организации в ЧР напоминают о роли З. Ондрачека в дестабилизации ситуации в Украине

«Украинско-европейская перспектива», «Украинская традиция в ЧР», «Украинская инициатива в ЧР» и ряд других организаций выступили с обращением, в котором выражают обеспокоенность в связи с назначением депутата от компартии Зденека Ондрачека на пост главы Комитета по контролю Генеральной инспекции сил правопорядка (GIBS). «В последние годы депутат З. Ондрачек распространяет искаженную и ложную информацию о ситуации в Украине. В январе 2016 г. он вместе с другими депутатами от компартии Чехии и Моравии посетил оккупированные территории в Донецкой области, чем нарушил украинские законы и принципы международного права», – говорится в заявлении.

Активисты украинских организаций сообщают о своих опасениях в связи с тем, что одну из ключевых структур, занимающихся вопросами права, «возглавил человек, нарушающий демократические принципы и оправдывающий агрессию (РФ) в отношении Украины».

«Чешская Республика стала домом для тысяч украинцев, которые видят в этой стране образец демократии, которому могли бы подражать», – также говорится в заявлении для прессы.

Назначение Зденека Ондрачека на должность главы Комитета вызвало широкий негативный резонанс в связи с тем, что данный депутат от компартии в 1989 г., во время «бархатной» революции, участвовал в разгоне студенческой демонстрации.